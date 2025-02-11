محافظ السويس يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية إعادة تشغيل مكتب الخدمات القنصلى

السويس- صبرى غانم

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بمكتبه اليوم الثلاثاء السفير أحمد فوزي الشريف نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، لبحث إعادة تشغيل مكتب التصديقات والخدمات القنصلي بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الخارجية بالسويس.

وأكد اللواء طارق حامد الشاذلي، أهمية فتح وتشغيل مكتب الخارجية بمقر الغرفة التجارية المصرية بشارع الشهداء بحي السويس للتيسير على المواطنين في توثيق الأوراق الخاصة بهم بدلًا من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة.

ووجه المحافظ رئيس الغرفة التجارية بالسويس بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كافة الأعمال والتجهيزات المطلوبة الخاصة بالمكتب، وأشار المحافظ إلي ضرورة إعداد عدد من العاملين وتدريبهم وتأهليهم للعمل بالمكتب.

وفي اللقاء تم الاتفاق بين محافظ السويس والسفير أحمد فوزى علي توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل المكتب لخدمة ابناء محافظة السويس فور الانتهاء من تجهيز المقر وتوفير العاملين وتدريبهم وتأهليهم للخدمات المحددة بمكتب الخارجية.

ويذكر أن أبناء محافظة السويس يتوجهون إلى محافظة الإسماعيلية والقاهرة لإنهاء إجراءات تصديق التوكيلات أو شهادات الميلاد الخاصة بأبناء العاملين بالخارج، إضافة لبعض إجراءات الحج والعمرة وغير ذلك من المستندات الخاصة بهم.

حضر اللقاء كل من محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية المصرية بالسويس والوفد المرافق لنائب مساعد وزير الخارجية.