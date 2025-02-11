محافظ الدقهلية يشهد الندوة التثقيفية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين

الدقهلية شريف الديب

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الندوة التثقيفية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وحماية الشهود، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسيد خالد النقادي المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، والمستشارة مها شاهين مستشار بوزارة الخارجية والهجرة والمشرف على المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، و محمد علي عضو المكتب الفني بصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، و أحمد عبد الجيد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل، و أيمن موسى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وألقى محافظ الدقهلية كلمة رحب فيها بالضيوف والحضور جميعا، وأكد على دعمه وتقديره الكامل لجهود وزارة الخارجية وكافة المشاركين، ووجه رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي حمل على عاتقه مسؤولية مصر في مرحلة شديدة الأهمية ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وأطلق مبادرة"مراكب النجاة" الذي يعكس إرادة حقيقية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تقوم بجهود كبيرة للتدريب والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما تقوم بتوفير فرص العمل للمواطنين بالخارج والداخل في إطار قانوني يضع أطر للحفاظ على كرامة المواطن وتوفير فرص عمل تليق وتناسب مؤهلاته وتمنع استغلاله وتحافظ على حقوقه، وأشار إلى أن ندوة "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية" يأتي إمتدادًا لسلسلة من جهود التعاون بين محافظة الدقهلية والجهات المعنية، إيماناً بأهمية التوعية والوصول إلى كافة المناطق، وإنطلاقاً من أهمية المشاركة والمسئولية المجتمعية للإعلام في الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، ودعم جهود الدولة في التنمية الشاملة التي قوامها الانسان، وما توليه القيادة السياسية من أهمية بناء الانسان في كافة المجالات، مع تحقيق مزيد من الحياة الكريمة له وصولا إلى أقصى المناطق.

من جهتها قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،إن عدداً من مهام اللجنة في صياغة القوانين، ووضع الاستراتيجيات والدراسات، وخطط العمل، والتعاون مع الجهات المانحة، كما ألقت الضوء على بعض جوانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وخطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، مشيرة أن اللجنة لديها رؤية للتخطيط المستقبلي والمتابعة.

وأشارت، إلى أن اللجنة تقوم، بتوعية المواطنين بطريقة مبسطة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن، مؤكدة أن ضبط الحدود، والردع القانوني لن يكونا فقط آليات النجاح في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وإنما يجب تغيير العقول، والنظر إلى العمل على أنه قيمة، وتشجيع ثقافة العمل الحر واليدوي.

ومن جانبه قال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بتوفير معلومات لأبنائنا عن المخاطر المحتملة، وأن وجود البعض بالخارج بطرق غير مشروعة وبشكل غير قانوني يشكل نوعا من عدم الاستقرار لهم واحتمالية تعرضهم للابتزاز وضياع حقوقهم، مشيرا إلى أهمية عدم محاكاة تجارب أشخاص قد تكون حدثت في ظروف مختلفة.

وأضاف أن الوزارة ترحب بالجميع للقيام بتدريبهم في مختلف المهن والتخصصات وأنه لدينا في مصر الكثير من الحرف ونقوم بتدريبهم وتوزيعهم لالحاقهم بفرص عمل بالخارج بشكل يليق بهم ويحافظ على حقوقهم، كما تقوم الوزارة بتدريب الراغبين في الهجرة على اللغات الأجنبية المطلوبة للعمل بالخارج أو الداخل، وأكد أن الدقهلية تمتلك العديد من الكوادر العلمية وشبابها لديهم مهارات متعددة ونعمل على جذب فئات عديدة للمشاركة في الندوات والدورات.

وألقى كل من المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية، و أيمن موسى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلمة استعرضوا فيها الجهود المبذولة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب ومختلف الفئات لإقامة مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل في مختلف المجالات.