محافظ الإسماعيلية يناقش الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بالقنطرة غرب

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة ومناقشة الخطة العاجلة لمركز ومدينة القنطرة غرب، والتي أعدها المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع مديريات (الصحة، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الشباب والرياضة، العمل)، والمجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة للاستعلامات، ووحدة السكان بالمحافظة.

بهدف تحسين الخصائص السكانية ودفع عجلة التنمية بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، تحت شعار "خطة 1000 يوم .. تغيير حقيقي كل يوم".

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، نشوى الطحاوي مدير فرع المجلس القومي للسكان، لبنى زكي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، دكتورة ريم مصطفى مدير مديرية الصحة بالإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إيناس يوسف مدير مجمع النيل للإعلام، باسم علي محمد نائب مدير فرع المجلس القومي للسكان، وهدى علي محمد مدير التخطيط بفرع المجلس القومي للسكان.

وخلال الاجتماع أكد "أكرم" أن القيادة السياسية والحكومة المصرية هدفها الأساسي المواطن المصري والارتقاء بجودة حياته بشكل عام، من خلال تعزيز حقوق الإنسان والاهتمام بتقديم الرعاية الصحية المثلى؛ من أجل الاستثمار في العامل البشري وتدريبه لتلبية احتياجات سوق العمل الذي يؤدي بدوره إلى النهضة الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى دعمه الكامل لحل كافة القضايا المتعلقة بالقضية السكانية ووضع حلول خارج الصندوق قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن كافة إمكانيات المحافظة وأجهزتها مُسخَّرة لهذه القضية.

ووجَّه "أكرم" بضرورة تكثيف كافة جهود مؤسسات الدولة من أجل توعية النشء والشباب بخطورة الزيادة السكانية غير المنظمة وأضرار الزواج المبكر، ونشر الوعي عن طريق الاستعانة بالشباب، هذا إلى جانب دور الأوقاف والأزهر الشريف والكنائس في التواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالقضايا السكانية من خلال الكتب السماوية والرسائل الدينية، موضحًا ضرورة مخاطبة كل فئة من المواطنين حسب مستواها الثقافي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية، لأن مخاطبة كل فئة حسب ثقافتها سيسهل عملية وصول رسائل الوعي إليهم مما يحقق نتائج إيجابية.

وثمَّن محافظ الإسماعيلية جهود كافة القائمين على ملف القضية السكانية؛ من أجل وضع حلول جذرية لهذه القضية ومعالجة المشاكل والمعوقات وتذليلها.