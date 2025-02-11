محافظ الإسماعيلية يكرم مدير فرع المجلس القومى للسكان لبلوغها سن التقاعد

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعرب اللواء أكرم محمد جلال محافظة الإسماعيلية عن تقديره لجهود نشوى الطحاوي مدير فرع المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية، والتي تبلغ سن التقاعد بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك في العمل لمواجهة القضية السكانية بالمحافظة، وما لمسه على أرض الواقع من نشاط وتميز لفرع المجلس منذ توليه منصب محافظ الإسماعيلية وحتى الآن.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تكريم مدير فرع المجلس القومي للسكان وإهدائها شهادة تقدير؛ تقديرًا للجهود التي بذلتها طوال فترة عملها بالمحافظة، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح.

حضر التكريم اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، لبنى زكي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، دكتورة ريم مصطفى مدير مديرية الصحة بالإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إيناس يوسف مدير عام المجمع الإعلامي بالإسماعيلية، وباسم علي محمد نائب مدير فرع المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية، هدي علي محمد مدير التخطيط بفرع المجلس القومي للسكان.