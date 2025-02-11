محافظ أسيوط يوجه بإتاحة منافذ جديدة لتلقى تظلمات الشهادة الإعدادية

أسيوط -هيثم البدرى

قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إتاحة المزيد من المنافذ والأماكن لتلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية المتضررين من نتائجهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025 في مقر مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمدينة أسيوط تلبية لشكاوى المواطنين وتسهيلاً على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمقر تلقي التظلمات؛ يرافقه حسام محمود محمد مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات بمديرية التربية والتعليم مشرف عام التظلمات، وسها حسين مدير مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بأسيوط، وعلاء خضراوي مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومصطفى فتحي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق.

ووجه محافظ أسيوط بفتح وإتاحة 15 منفذ داخل مقر مدرسة خديجة يوسف لتلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بحيث يتم تقسيمهم حسب النطاق الجغرافي بـ 15 مركز وحي فضلاً عن تخصيص منفذ للأشخاص ذوي الهمم فضلاً خاصة مع زيادة أعداد المتقدمين ما تسبب في التزاحم بالمقر؛ مطالباً قيادات مديرية التربية والتعليم وخاصة لجان ومسئولي التظلمات بتيسير الإجراءات وتنظيم دخول وخروج المتقدمين للتظلمات منعاً للتكدس وتسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور طوال فترة تلقي التظلمات والذي بدأ من الإثنين الموافق 10 فبراير ولمدة 15 يوم.

ولفت محافظ أسيوط ،إلى حرصه على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمامهم موضحاً إنه يتم تقديم التظلم ودفع الرسوم المقررة لكل مادة تظلم وتقديم الطلبات والأوراق اللازمة واستيفاء كافة البيانات باستمارة شئون الطلاب لتحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة.

وأشار المحافظ ، إلى تنظيم مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع المواد الدراسية بكافة مدارس المحافظة تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني وخاصة طلاب الشهادة الإعدادي لضمان تحسين مستواهم العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية بما يساهم في تعزيز قدرات الطلاب في المواد الدراسية المختلفة مشيراً إلى الدعم الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بتطوير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي لتحقيق خطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030.

كان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط قد اعتمد ـ في وقت سابق ـ نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 42.22 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل وبنسبة بلغت 73.8% للإعدادية المهنية.

