محافظ أسيوط يشهد ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ فعاليات ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة مصر 2030، بحضور فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتى جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم والذى ينظمه إتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر وإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الملتقى، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية ومنسق الملتقى.

شهدت فعاليات الملتقى حضور الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، الدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحسام النقيب مستشار رئيس معهد ( ITI ) بأسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الطلاب ومنسق مساعد الملتقى، والطالب مارتن ناصر أمين الملتقى رئيس إتحاد طلاب الجامعة، والطالب صلاح النديم أمين مساعد الملتقى نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة، و محمد سيد، وداليا شوبك مشرفى الملتقى ولفيف من الأئمة والقيادات الدينية بالأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ولفيف من الجهات التنفيذية، والشعبية بمحافظة أسيوط، وبمشاركة قادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات، والمعاهد المصرية، ووفود طلابية من (28) جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهورية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي؛ الذى رحب بفضيلة المفتى الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية؛ واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وضيوف الجامعة؛ موجهًا خالص الشكر والتقدير لتلبية الدعوة وحضور افتتاح الملتقى فى رحـاب الجامعة، واللقاء مع شباب قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة، بمشاركة (28) جامعة مصرية؛ حكومية، وخاصة، وأهلية موضحًا أن العلم، يعد ركيزة أساسية فى بناء الحياة البشـرية السوية، التى تحقق التنمية والكرامة والعدالة والأمن، وكل ما يصبو إليه البشـر من حياة طيبة هنيئة، وهو الذى يُسهم فى تحقيق التقدم الحضارى، وبناء الإنسانية، وعمارة الأرض وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط ـ بتوفيق من الله عز وجل ـ قد قامت بتنفيذ برنامجًا تنمويا شاملًا منذ بداية إنطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف تعزيز الوعى المجتمعى، وتقديم الخدمات الطبية والصحية والتعليمية للمجتمع المحلى حيث شمل البرنامج تنظيم قوافل تنموية، وزيارات ميدانية إلى عدة مناطق، كما تم عقد ندوات تثقيفية متنوعة، مما يعكس إلتزام جامعة أسيوط بدعم التنمية البشرية، وتمكين المجتمعات موجهًا الشكر والتقدير؛ لشباب الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية المشارك فى فعاليات الملتقى الذى آمن بفكرة الملتقى، ولبى دعوة أشقائه من شباب جامعة أسيوط؛ ليجلسوا سويًا يتناقشون ويتبادلون الرؤى والأفكار مضيفًا أن جامعة أسيوط هى نقطة تلاقى الجامعات المصرية.

ومن جانبه؛ أعرب اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن بالغ فخره بتواجده وسط لفيف من طلاب الجامعات المصرية، المشاركين فى ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة مصر 2030، بجامعة أسيوط مثمنًا جهود جامعة أسيوط فى تنظيم العديد من الفعاليات الطلابية الهادفة إلى تعزيز مكانة الشباب والنهوض بهم موضحًا أن الملتقى يعد خطوة مهمة نحو تمكين القيادات الطلابية وتعزيز دورهم فى رسم ملامح المستقبل والذى يأتى متوافقًا مع إهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب لدورهم فى صنع المستقبل مؤكدًا إيمانه بسواعد الشباب فهم أساس تقدم الوطن مشيدًا بجهودهم المخلصة والواضحة فى تطوير المجتمع وتنميته وتغيير واقعه إلى الأفضل داعيًا الشباب من طلاب الجامعات إلى إطلاق العنان لأفكارهم وأحلامهم وإبداعاتهم وتسخيرها لخدمة الوطن والنهوض به لتتبوء المكانة اللائقة بها حيث أن المستقبل سيحمل كثيرًا من الخير والازدهار لمصرنا الحبيبة.

وأعرب الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية،عن سعادته بالتواجد فى رحاب جامعة أسيوط العريقة منارة العلم والعلماء فى صعيد مصر، مقدمًا الشكر والتقدير للدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وقياداتها لدعوته للمشاركة فى هذا الحدث الطلابى المهم، وحفاوة الاستقبال والضيافة، كما قدم الشكر إلى محافظة أسيوط وعلى رأسها اللواء الدكتور هشام أبو النصر مقدمًا التهنئة لكافة الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ وطننا الغالى، وشعب مصر العظيم، وقياداتها السياسية الحكيمة، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والإستقرار.

وتضمنت فعاليات افتتاح الملتقى، ندوة للدكتور نظير محمد عياد مفتى جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بعنوان "العلم وأثره فى بناء الوعي".