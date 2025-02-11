محاضرات حول دورة الأسرة فى بناء جيل متميز بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث أقيمت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان " دور الأسرة في بناء جيل متميز "حاضرتها وفاء السيد عباس موضحة تعريف الأسرة ودورها كمؤسسة اجتماعية أولى، وأهمية التعليم ودعم الأسرة، وأهمية الحوار وتقبل الاختلافات، وتوفير بيئة داعمة وصحية، وأثر الأسرة فى بناء جيل متميز يقود المجتمع، والمتابعه المستمرة للأطفال داخل البيت وخارجه.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان" الوعى والإختيار الصحيح" ألقاها محمد حنفي مسئول المكتبة، موضحاً مفهوم الوعى وانواعه وصوره لدى الشعب المصرى، وإرتباط الإختيار الصحيح على المستوى الشخصي والإجتماعي، ومصادر تشكيل الوعى لدى الفرد من الصغير وحتى الكبير، ورهان الرئيس عبد الفتاح السيسي على وعى الشعب المصري العظيم، وأعد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "حضارة الفراعنة حضارة إنسانية للعالم أجمع" ألقاها العادلى حسان مسئول بالقصر، موضحاً تاريخ مصر هو تاريخ الحضارة الإنسانية الحضارة الفرعونية حضارة رائدة في إبتكاراته وعمائرها وفنونها، ومصر الفرعونية أول دوله في العالم لها تاريخ مكتوب، واتسم الشعب على طول التاريخ بالحب والسلام والتسامح والود، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان " هل بالإمكان أن نعرف الشعر" ألقاها عمرو عبد الصبور متحدثا عن تحديد مفهوم للشعر، و مقومات الشعرية.

وإستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، عرض قصر ثقافة الطفل مسرح عرائس قصة بعنوان "الصداقة" أداء نيرمين البير و مديحة كامل، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة حكي عن "برج ايفل" سردتها سوزان سليم، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "الشجرة المغردة" تأليف نبيل هارون سردتها إيمان محمود.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بإعداد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بالصلصال نفذتها منار السيد اخصائي فنون تشكيلية بالقصر، و عقد بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان" كيفية تغير عاداتك السيئة" القاها محمد الصادق وتحدث عن معني العادات السيئة، وطريقة التخلص من هذه العادات.



محاضرات ثقافية وتوعوية حول دورة الأسرة ببناء جيل متميز



محاضرة عن الوعى والإختيار الصحيح بالأقصر