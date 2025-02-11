مجمع إعلام بئر العبد ينظم عددا من الندوات للتوعية بأهمية التصدي للشائعات وتثقيف الشباب

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهد مجمع إعلام بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، سلسلة ندوات ضمن حملة توعوية موسعة حول أهمية التصدي للشائعات وتعزيز التثقيف السياسي للشباب، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي في نشر الوعي والإدراك بين المواطنين.

وفي هذا السياق، أكدت حنان معيقل، مدير مجمع إعلام بئر العبد، أن المجمع يحرص على تنظيم فعاليات وندوات تثقيفية تهدف إلى توعية الشباب بأهمية التحقق من المعلومات قبل تصديقها أو نشرها، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تسيء للوطن.

وشهد المجمع عقد ندوة ختامية بقاعة المؤتمرات في مجمع الإعلام، بحضور اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، كمتحدث رئيسي، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة، من بينهم عبد الحميد عذب، مدير عام إعلام سيناء، والدكتور محمود محمد سلامة، مدير عام إدارة أوقاف بئر العبد.

وخلال كلمته، شدد اللواء خالد مجاور على أهمية دور مصر الريادي في القضايا الإقليمية، مؤكدًا موقف القيادة السياسية الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، واصفًا ذلك بالجريمة الإنسانية التي تهدد الأمن القومي المصري. وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في وقف الانتهاكات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

كما تضمنت سلسلة الندوات مشاركات من شخصيات فاعلة في المجتمع وفيها تحدث الدكتور محمود محمد سلامة، مدير عام إدارة أوقاف بئر العبد، عن خطورة الشائعات من منظور ديني، مؤكدًا أن الإسلام نهى عن نشر الأخبار الكاذبة ودعا إلى التحقق والتثبت، وشدد على أن مروجي الشائعات يسعون إلى زعزعة استقرار المجتمعات وإحداث الفتن.

من جانبها، أكدت فؤادة محمد، عضو المجلس القومي للمرأة ببئر العبد، أن أفضل وسيلة لمواجهة الشائعات هي إبراز الحقائق والإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف القطاعات، موضحة أن الشائعات تستهدف زرع الفتنة وإضعاف الثقة في المؤسسات.

كما تحدث محمد رضوان الحر عن دور الإعلام في مواجهة الشائعات، مؤكدًا أن وسائل الإعلام يجب أن تتحرى الدقة قبل نشر أي معلومة، مشددًا على ضرورة الوعي بخطورة الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي على المجتمع.

شهدت الندوات حضورًا مميزًا من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب وطلاب المدارس والمشايخ والعواقل وبعض نواب البرلمان عن بئر العبد، إضافة إلى جمهور واسع من السيدات السيناويات.

واختُتمت الفعاليات بتآكيد حنان معيقل، مدير مجمع إعلام بئر العبد، على أهمية التثقيف والتوعية المستمرة لمواجهة الشائعات، مشيدة بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي في رفع وعي المواطنين، واوضحت ان هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي ينظمها المجمع تحت شعار "اتحقق قبل ما تصدق"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود الدولة في التنمية والبناء.