لجنة الاعتماد توافق على تجديد اعتماد 6 وحدات صحية ببورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة دكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصلت 11 منشأة صحية على اعتماد GAHAR، كما وافقت اللجنة على تجديد اعتماد 8 منشآت صحية أخرى.

وأشار البيان إلى أن هذه المنشآت موزعة على مستوى 11 محافظة، من بينها مستشفيات ووحدات صحية في محافظات المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى منشآت صحية بمحافظات أخرى خاضت رحلة الاعتماد وتطبيق معايير الجودة حرصاً منها على تحسين خدماتها الصحية المقدمة للمواطنين استعداداً للانضمام للنظام الصحي الجديد.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تنوع المنشآت الحاصلة على اعتماد GAHAR من مختلف القطاعات الصحية هو ثمرة جهود فرق العمل بالهيئة والدعم القوي من القيادة السياسية لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، والإسراع في تطبيق التغطية التأمينية الشاملة .

وأعلن د. أحمد طه أن قائمة المنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد والتي شملها قرار اللجنة تضم 4 مستشفيات، هي:

• مستشفى الزيتون التخصصي بالقاهرة

• مستشفى مركز أورام كفر الشيخ (تابعتان لأمانة المراكز الطبية المتخصصة)

• مستشفى طيبة التخصصي بالغربية (من القطاع الخاص)

• مستشفى الزهيري بالقاهرة (من القطاع الخاص)

وتابع رئيس الهيئة أن اللجنة وافقت أيضًا على منح اعتماد GAHAR لسبعة مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظات دمياط، والإسكندرية، والمنوفية، والسويس، وأسوان، وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من “الإسكوا”، وهي:

• وحدة طب أسرة مبارك بالسويس

• وحدة طب أسرة 24 أكتوبر بالسويس

• وحدة طب أسرة جزيرة أسوان بأسوان

• وحدة طب أسرة الجبايلة بدمياط

• وحدة صحة دنا القديمة بالإسكندرية

• وحدة صحة الأسرة بكفر عشما بالمنوفية

• مركز طبي الإسكان القومي بالحي الترفيهي بالقليوبية

كما شملت قرارات اللجنة تجديد اعتماد 8 منشآت صحية، منها مستشفيان و6 وحدات صحية بمحافظة بورسعيد، وهي:

• مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر

• مستشفى 15 مايو التخصصي بالقاهرة

• وحدة صحة أسرة عثمان بن عفان ببورسعيد

• وحدة صحة أسرة بورفؤاد ثان ببورسعيد

• وحدة صحة أسرة المناخ أول ببورسعيد

• وحدة صحة أسرة المناخ 2 ببورسعيد

• وحدة طب أسرة العرب ببورسعيد

• وحدة صحة أسرة الكويت ببورسعيد

ووجه رئيس الهيئة التهنئة إلى جميع فرق الجودة بالمنشآت التي نجحت في الحصول على الاعتماد، مشيدًا بالأداء المتميز لفرق الجودة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكذلك قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، على جهودهم في تلبية متطلبات الجودة خلال رحلة الحصول على الاعتماد، وتعاونهما الوثيق على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

كما أكد د. أحمد طه أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تقديم خدمات صحية تتماشى مع معايير الجودة العالمية.

وفي هذا السياق وجه التهنئة للقيادات وفرق العمل بمستشفيات القطاع الخاص التي نحجت في الحصول علي الإعتماد لأول مرة ، وشملت: مستشفى طيبة التخصصي بالغربية ومستشفى الزهيري بالقاهرة ، داعيًا جميع المنشآت الصحية إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز التدريب المعتمد بالهيئة، وكذلك خدمات الدعم الفني من خلال أداة التقييم الذاتي المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع إمكانية التدريب على استخدامها من خلال زيارات ميدانية أو عبر الإنترنت.

كما أشاد رئيس الهيئة بالعمل الدؤوب لفريق الجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية والالتزام بتطبيق معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والذي انعكس في اعتماد 3 وحدات صحية وتجديد اعتماد 7 منشآت صحية بمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.

يُذكر أن حصول المنشآت الصحية على شهادة الاعتماد من الهيئة يعد ضمانًا لجودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث تخضع المنشآت لخطوات تقييم صارمة ودقيقة للتأكد من تطبيقها المعايير الوطنية المعتمدة دوليًا، بما يضمن سلامة المرضى، ويمهد لتلك المنشآت مكانة متميزة كوجهات لاستقبال السياحة العلاجية.