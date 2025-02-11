كل ما تريد معرفته عن مرض السعار من الإصابة وحتى الوقاية.. وزارة الصحة توضح

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن معلومات هامة عن مرض السعار مؤكدة أن المرض ليس له علاج ويسبب الوفاة

اليوم السابع يستعرض تحليلا معلوماتيا حول المرض ومضاعفاته

أولًا أيه هو السعار؟

- السعار مرض بيصيب الجهاز العصبى المركزى سببه فيروس،

و للأسف ملوش علاج لو ظهرت الأعراض وبيؤدى إلى الوفاة.

كيف ينتقل مرض السعار؟

- بيتنقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب (من الثدييات أو القوارض) للإنسان سواء عضة أو خربشة أو جلد مجروح.

الأعراض ممكن تظهر خلال كام يوم؟

- لا يوجد وقت محدد، ممكن يوصل لشهور، لان الفيروس بطئ و كمان حسب مكان العضة و حجم الاصابة،

ماذا افعل لو تعرضت لخربشة أو عضة؟

- اتوجه لمستشفيات وزارة الصحة أو المصل و اللقاح لتلقى التطعيم، وإحيانًا بيبقى الشخص محتاج لأجسام مضادة

هل فى وقت مينفعش بعده التطعيم؟

لا، طول ما مظهرتش أعراض ممكن تطعم

هل فى موانع للتطعيم؟

- المرض مميت، فبالتالى مينفعش يبقى فيه مانع للتطعيم.