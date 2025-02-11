كل ما تريد معرفته عن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الجديد وموعد الصرف

كتبت آية دعبس

ضمن خطة الدولة من أجل دعم المواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، قرر المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بـ الحد الأدنى للأجور بعد زيادته، وموعد التطبيق، وهى على النحو التالى:

1- القرار ينص على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.

2- قيمة الأجر المُحددة بـ7 آلاف جنيه، غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.

3- تطبيق زيادة الأجر للقطاع الخاص اعتبارا من مارس 2025.

4- وضع القرار حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة.

5- إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأمينى وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

6- شهد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6 زيادات، منذ إنشاء المجلس القومى للأجور فى 2022، وهى: ارتفع لـ2400 يناير 2022، ثم ارتفع لـ2700 يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى فى يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وتم رفعه ليصل إلى 3500 جنيه فى يناير الماضى 2024، ثم إلى 6000 آلاف جنيه مايو الماضى 2024، رفعه لـ7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، والأخيرة بزيادته إلى 7000 جنيه.

7- قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور.