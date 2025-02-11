قطع المياه 8 ساعات عن مركز أطفيح بالجيزة الجمعة لإصلاح تسريب مفاجئ بخط مياه

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أفادت بوجود تسريب مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 800 مم الخرسانى الخارج من محطة مياه أطفيح.

ونوهت المحافظة أن الأمر سوف يتطلب قطع مياه الشرب لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 14 / 2 / 2025 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 15/ 2 / 2025 لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى (مركز أطفيح بالكامل ما عادا جزيرة الكريمات - الحجارة - كفر الشيخ سعد).

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالتوقيتات المعلنة وسرعة إنجاز أعمال الصيانة والإصلاح لضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالساده المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حاله طلبها يتم الاتصال على الخط الساخن 125.