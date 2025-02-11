ضبط 204 مخالفات بحملات على المخابز والأسواق بـ"تموين الدقهلية" خلال يومين

الدقهلية - سارة الباز

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها وحملاتها المكثفة، التى أسفرت عن تحرير 204 مخالفات خلال الفترة الممتدة ما بين 8 وحتى 10 فبراير الجارى.

ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 173 مخالفة وبيانها كالتالى: (71 محضر نقص وزن 19 : 5 جرام، 19 محضر قائمة بيانات، 10 محاضر عدم مطابقة مواصفات، و27 محضر تصرف في دقيق 170 شيكارة، و30 محضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحضرين عدم وجود بون صرف، 6 محاضر عدم نظافة أدوات عجين، 6 محاضر توقف عن الإنتاج، محضر انتهاء من الإنتاج، محضر عدم وجود مخزون استراتيجي للسولار.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 31 مخالفة وبيانها كالتالى: ( 14 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، محضر ذبح خارج السلخانة، 4 محاضر سلع بدون فواتير، محضر سلع مجهولة المصدر، محضر تجميع سلع تموينية، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي "اسطوانات غاز"، 6 محاضر عمل أوكازيون بدون ترخيص).

المضبوطات: (7 كجم لحم بلدي، 2.5 طن ملح، 8 اسطوانات غاز، 80 كجم لحوم ودهون، 50 لتر كلور، 5 طن سماد، 35 شيكارة سماد).

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق، والمخابز والأنشطة التجارية، وبناءاً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتعليمات علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بالدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية؛ لمتابعة الأسواق، والمخابز، ومنافذ صرف السلع التموينية، والتأكد من توافر السلع بأسعارها المحددة، والتزام المخابز بالمواصفات المقررة.