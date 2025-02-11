ضبط مصنع عسل بدون ترخيص ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار الحملات الرقابية بالمراكز والأحياء على المخابز والأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتصدى لكافة محاولات الغش التجارى والاطمئنان على سلامة السلع المعروضة لحماية المستهلكين وتحقيق الانضباط فى الأسواق والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون لردع المخالفين للقانون بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه يتابع نتائج الحملات التموينية اليومية التى تشنها مديرية التموين بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية بالمحافظة حيث تم تحرير عدد 6 محاضر جنح بمركز منفلوط تم خلالها ضبط 222 كيلو جرام لحوم بلدى ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدهن والعظم، و2 طن رده بدون فواتير بالإضافة إلى مصنع عسل بدون ترخيص وغش تجارى به (10 أسطوانة صغيره الحجم، و1000 كجم عسل مغشوش، و16 شيكارة سكر، و17 برميل عسل مغشوش، و4 برميل عسل بالشمع، و 4 برميل جلوكوز، و50 جركن فارغ)، كما تم تحرير فى مركز القوصية عدد 2 محضر جنح منتهى الصلاحية عبارة عن 62 علبه جبنة، وعدد 6 علبه حليب لتر، وعدد 5 علبة شيكولاتة، وعدد 3 علبه مستورده منتهية الصلاحية، وعدد 50 قطعة كيك منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 10 كيلو جرام دجاج بدون بيانات، و 9 أكياس سجق منتهى الصلاحية بالإضافة إلى ضبط 7 كيلو جرام كبده مجمدة وقطع منتهية الصلاحية، وعدد 6 كيلو فراخ بانية منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 10 كيلو جرام مفروم فراخ بدون بيانات، كما تم تحرير عدد 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار محلات عامة.

وطالب محافظ أسيوط، بتضافر كافة الجهود بصفة مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها وردع كافة الممارسات التى تضر بجمهور المستهلكين وحقوق الدولة معلنًا عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".