ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بكفر صقر فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بمركز كفر صقر.

وكلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، شَنت إدارة تموين كفر صقر حملة تموينية برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الادارة، وأحمد الشبراوي رئيس الرقابة، للمرور على الأسواق والأنشطة التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم إستخراج 87.5% لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحاضر الآتية ( 669 ، 690 ) جنح كفر صقر.

كما تم ضبط 500 قطعة كاوتش سيارات مجهول المصدر وتم تحرير محضر برقم 1280 جنح كفر صقر.