ضبط أكثر من 9 أطنان سماد ومنتجات وسلع متنوعة وتحرير 204 مخالفات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 9 أطنان أسمدة، ومنتجات متنوعة مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب على حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التى تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأوضح مدير مديرية التموين، أن الحملة ضبطت 6 أطنان و750 كيلو سماد مدعمة تباع فى غير الأماكن المخصصة، 2.5 طن ملح، 87 كيلو لحوم بلدية ودهون، 8 أسطوانات غاز، وتحرير 173 مخالفة فى مجال الرقابة على المخابز، 31 مخالفة فى مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، على مدار ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

شملت المخالفات فى مجال الرقابة على المخابز، انتهاء من الإنتاج نقص فى وزن الرغيف، تجميع بطاقات، ومبيعات وهمية، وتصرف فى دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وفى مجال الرقابة على الأسواق شملت، استخدام أسطوانة غاز فى غير الغرض المخصص، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.