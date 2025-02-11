صعود منتخب القليوبية لكرة السلة للصم بنات لدور الـ4 فى دورى كرة السلة

القليوبية - إبراهيم سالم

استطاع منتخب القليوبية لكرة السلة للصم بنات، من الصعود لدور الـ4 من دوري كرة السلة للصم وضعاف السمع، النسخة الرابعة، بعد الفوز على منتخب الفيوم بنتيحة 25 / 8 فى فعاليات دور الـ8 للدورى الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بالتعاون مع مكتب قادرون باختلاف خلال الفترة من 8 - 13 فبراير الجاري بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقدم الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، التهنئة للجهاز الفنى واللاعبات، مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم لتحقيق الفوز بالبطولة خاصة أن القليوبية حققت الفوز بالنسخة الأولى من الدورى والمركز الثالث فى النسخة الثانية، وجاء صعود منتخب القليوبية بعد تصدر المجموعة الرابعة والتى ضمت منتخبات "القليوبية، دمياط، أسيوط، الوادى الجديد".

وأشار "الفرماوى"، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم بكافة فئاتهم على جميع القطاعات والمجالات الثقافية والرياضة والفنية والاجتماعية فى ضوء استراتيجية الدولة وتوصيات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يؤكد على سعى الوزارة على الدعم الكامل والتوسع فى الأنشطة فى كافة المجالات.

ويهدف إقامة دوري كرة السلة للصم بنات إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، وتجدرالإشارة إلى أن منتخب القليوبية لكرة السلة يأتى ضمن أنشطة مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت إشراف محمود شعبانونيفين عبد الغني منسقى مكتب قادرون باختلاف، والمدير الفنى الدكتور حسين يحي، ومحمد أنور عاصى إدارى المنتخب.