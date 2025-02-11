"صحة الإسكندرية": الكشف الطبى على 486 مريضا من أهالى قرى البنجر وصرف العلاج مجانا

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية، فى وحدة قرية 14 بإدارة برج العرب الطبية ، والتي تبعد 16 كم عن اقرب مستشفى (مستشفى برج العرب).

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبيه (باطنة- أطفال - نساء - جراحة - أسنان - تنظيم أسرة) من خلال العيادات المتنقلة و العيادات داخل الوحده وشارك فيها 42 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 486 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم ،كما تم تحويل 5 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات اخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما أضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القافلة إجراء 158 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 105 تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص 178 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لـ 293 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.