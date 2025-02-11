سكرتير عام الأقصر يتلقى 33 شكوى وطلبا من المواطنين باليوم المفتوح الأسبوعى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد أحمد وزيرى السكرتير العام لمحافظة الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح للمواطنين، للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بحضور رؤساء المدن والمراكز ومديرى المديريات الخدمية، وحسن عبد الرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين.

وقام السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ببحث نحو 33 شكوى وإحالة عدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع بما لا يخالف القانون، كما أكد على ضرورة حصول كل مواطن على حقه فى إطار القانون، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لطلبات المواطنين، والرد فور وصول توضيح الجهة المختصة لجوانب المشكلة.

فيما عقد عبدالخالق حسين مدنى رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، لقاء اليوم المفتوح بحضور رؤساء القرى والقيادات التنفيذية، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بفتح قنوات التواصل ما بين الجهات التنفيذية والمواطنين بهدف بحث مشكلاتهم ومطالبهم.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من طلبات المواطنين وتم اتخاذ اللازم نحو الإستجابة لها، وأكد رئيس المركز على سرعة تلبية طلباتهم وإيجاد حلول لكل ما تم تقديمه من طلبات، كما أعلن رئيس المركز عن أن اللقاء سيتم انعقاده كل اربعاء أسبوعيا الساعة الثانية عشر ظهرًا، كما أعلن عن إقامة سوق اليوم الواحد يوم السبت من كل أسبوع بمنطقة نجع حسب ربه بقرية الحبيل على قطعة أرض أملاك دولة، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين من أبناء القرية.

وفى سياق متصل تابع رئيس المدينة رفع كفاءة العمل بمنظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة البياضية والقرى التابعة للمركز، كما شدد رئيس المركز على رؤساء القرى بسرعة العمل للانتهاء من ملفات التصالح الخاصة بكل قرية، والتصدى بكل حزم للتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.