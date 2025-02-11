زراعة 12 ألف و 410 فدان من القمح بمحافظة مطروح

كتبت أسماء نصار

نفذت الإدارة المركزية لـ الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل، بالتعاون مع الجهات المختلفة برامج إرشادية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة مرسى مطروح ، حيث تم التعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي، و إنشاء 12 حقلاً إرشادياً بمساحة 12 فداناً، وتقديم التقاوي مجاناً للمزارعين بتمويل من الحملة القومية للقمح، و زراعة 12,410 فدان من القمح بالمحافظة.

كما تم التعاون مع الحملة القومية لمحصول الشعير، و تنفيذ 5 أيام حقلية وإنشاء 22 حقلاً إرشادياً بمساحة 50.5 فدان، إضافة إلى توزيع 100 طن شعير بالمجان بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، ليصل إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول الشعير في المحافظة إلى 199,219 فداناً.

وعلى صعيد الأنشطة الإرشادية، تم تنفيذ 44 ندوة إرشادية خلال الموسم الشتوي، استفاد منها 806 مزارعين ومهندسين زراعيين، وتناولت الندوات موضوعات مختلفة مثل زراعة وخدمة محاصيل القمح والشعير، الخدمة الشتوية لمحاصيل الزيتون والتين والنخيل، الاهتمام بالثروة الحيوانية، والاستخدام الآمن للمبيدات.

كما تم التحذير من التغيرات المناخية وتأثيراتها على المحاصيل الزراعية، وتوضيح سبل التغلب عليها من خلال الممارسات الزراعية السليمة.

وشملت الجهود الإرشادية أيضاً تنفيذ 112 زيارة حقلية للمحاصيل البستانية والحقلية، حيث شملت زراعة الطماطم 3,259 فداناً، الفول 2,197 فداناً، و الخرشوف 2,115 فداناً ، البطاطس 1,534 فداناً، وبنجر السكر 1,741 فداناً، أما بالنسبة للمحاصيل البستانية، فقد بلغت مساحة زراعة التين 62,373 فداناً، والزيتون 55,107 فدان، والنخيل 15,410 أفدنة.