رئيس جامعة قناة السويس يهنئ كلية طب جراحة الفم والأسنان لتسجيل لجنة الأخلاقيات

الإسماعيلية - صبرى غانم



أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تسجيل لجنة الأخلاقيات بكلية طب جراحة الفم والأسنان في اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمجلس الأعلى بالجامعات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة للكلية ودورها الرائد في تطوير البحث العلمي، كما أنه يتماشى مع رؤية الجامعة الاستراتيجية في دعم الأبحاث التي تساهم في تطوير القطاع الصحي على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح "مندور" أن البحث العلمي يُعد أحد المحركات الأساسية لاستشراف مستقبل أفضل للجامعة والوطن، ويُعزز من مكانة جامعة قناة السويس كإحدى أعرق المؤسسات التعليمية والصحية في إقليم القناة وسيناء.

وأضاف رئيس الجامعة أن تسجيل لجنة الأخلاقيات بكلية طب جراحة الفم والأسنان يُعد اعترافًا رسميًا بالمستوى الرفيع من الالتزام بالمعايير الأخلاقية والعلمية الذي تتميز به الكلية، مشيرًا إلى أن اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمجلس الأعلى بالجامعات تختص بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للبحوث الطبية، ووضع المعايير واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحث لحماية الإنسان وبياناته، ومراجعة واعتماد المخططات البحثية الخاصة بالعلاجات الجديدة والمعدات الطبية غير المعتمدة دوليًا، بالإضافة إلى التفتيش الدوري على الجهات البحثية لضمان الالتزام بمعايير الممارسة الطبية الجيدة. كما تتولى فحص الشكاوى المتعلقة بالأبحاث الطبية والبت فيها، وإصدار قرارات بتعليق أو رفض تجديد أو إنهاء البحوث التي تخالف القواعد الأخلاقية أو تسبب أضرارًا غير متوقعة، مع إمكانية منع الباحث أو الجهة البحثية من إجراء بحوث مستقبلية لفترة محددة، مما ينعكس إيجابيًا على تطوير البحث العلمي في جامعة قناة السويس وعلى مستوى مصر بوجه عام.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعد زغلول أن تسجيل لجنة الأخلاقيات بكلية طب جراحة الفم والأسنان في اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمجلس الأعلى بالجامعات يؤكد توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات المجتمع، مشددًا على أن الكلية تسعى إلى تعزيز جودة الأبحاث العلمية وضمان توافقها مع القوانين والمعايير الأخلاقية، مشيرًا إلى أن الكلية تضع البحث العلمي على رأس أولوياتها وتسعى إلى تقديم مشروعات بحثية ذات مردود إيجابي على الدولة المصرية.

وبدورها، أعربت الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب الأسنان عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي، ويُعزز من مكانة الكلية في مجال البحث العلمي، كما يُمثل دافعًا قويًا لتحقيق مزيد من الإنجازات، ويُعد خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف الكلية في خدمة المجتمع الأكاديمي والمساهمة في تطوير الرعاية الصحية في مصر.

كما قدمت الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية، برئاسة الدكتورة غادة الباز، بهذه المناسبة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يُشكل إضافة نوعية للكلية، حيث يُعزز من مكانتها الأكاديمية والبحثية، ويُبرز ريادتها العلمية وتفوقها المؤسسي.



