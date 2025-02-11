رئيس جامعة المنوفية يتابع مع عمداء الكليات انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسى الثانى

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعا بعمداء الكليات "أون لاين" بمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة وسعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصرى ولجميع أبناء ومنسوبى الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع مع عمداء الكليات على أهمية الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثانى، مشددًا على ضرورة توفير جميع المتطلبات الأكاديمية واللوجستية لضمان سير العملية التعليمية بانتظام، كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة سرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، وذلك لتمكين الطلاب من الاطلاع على أدائهم الأكاديمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستواهم في الفصل القادم، والانتهاء من تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني.

كما أكد القاصد على أهمية تهيئة البيئة التعليمية من توفير اختياجات الفصول الدراسية والمختبرات والتقنيات الحديثة لدعم العملية التعليمية، وتقديم الإرشاد الأكاديمي والنفسي للطلاب لمساعدتهم على تجاوز التحديات التي واجهوها في الفصل الأول، موجها العمداء لمتابعة أداء الإدارات والأقسام المختلفة لضمان تحقيق التميز الأكاديمي وضمان تجربة تعليمية ناجحة للطلاب.

كما ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الاستعدادات الأكاديمية من خلال التأكد من جاهزية الخطط الدراسية والجداول ووضع آليات لمتابعة سير العملية التعليمية وتقييمها بشكل مستمر على مدار الفصل الدراسي الثاني وظبط مواعيد الجداول الدراسية خاصة وأنها تتزامن مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر.

كما شهد الاجتماع استعراض لأهم الأنشطة والفعاليات التى تمت منذ الاجتماع السابق حيث وجه رئيس الجامعة التهنئة لفريق الجامعة لكرة القدم بمناسبة فوزه بالمركز الأول في منافسات خماسي كرة القدم ضمن فعاليات دوري القطاعات الذي نظمته جامعة المنوفية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالصالة المغطاة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمناسبة تأهل فريقي جامعة المنوفية للمرحلة النهائية في مسابقة "هاكاثون التعليم الذكي" المقامة في جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ "ISF" ومعهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.