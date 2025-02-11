اليوم السابع
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رئيس جامعة العريش: برامج تدريبية متخصصة لدعم الطلاب والمشاركة الفعالة

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 10:49 ص
رئيس جامعة العريش: برامج تدريبية متخصصة لدعم الطلاب والمشاركة الفعالة جامعة العريش
العريش ـ محمد حسين

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أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة مستمرة فى تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لدعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل الرقمى، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن فرع "كريتيفا" بجامعة العريش، بالتنسيق مع إدارة الجامعة وكلية الحاسبات والمعلومات، شهد تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل وتعزيز قدراتهم التقنية.

وأشار الدمرداش، إلى أن هذه الدورات تمت بحضور نخبة من المتخصصين، من بينهم الدكتورة إيمان عزب، مدير مركز إبداع العريش، والدكتور أسامة عمار، نائب مدير المركز، بالإضافة إلى المهندسة هالة نظمى، مدير التدريب بفرع المعهد بالعريش، والمهندس مصطفى عبد الرحمن، معيد بفرع المعهد، مثمنًا الجهود المبذولة لدعم الطلاب وتأهيلهم للعمل فى بيئة رقمية متطورة.

وفى سياق متصل، أوضح رئيس الجامعة، أن الفصل الدراسى الثانى بدأ بانتظام منذ اليوم الأول، حيث تم الإعلان عن الجداول الدراسية فى جميع الكليات، مع التأكيد على التزام الكليات بخريطة الأنشطة الطلابية ومتابعتها على مدار الفصل الدراسي. كما أكد جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل، بالإضافة إلى المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين، مشددًا على أهمية حضور الطلاب والمشاركة الفعالة فى الأنشطة الطلابية المختلفة.

وعلى صعيد الأنشطة الطلابية، شاركت جامعة العريش فى الملتقى القمى لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، الذى أقيم تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية"، بمدينة شرم الشيخ. وأوضح الدكتور حسن الدمرداش أن المشاركة فى هذا الملتقى تأتى فى إطار حرص الجامعة على إعداد جيل واعٍ ومؤهل للقيادة، وتعزيز وعى الطلاب بدورهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن الملتقى شهد عرض فيلم وثائقى عن تاريخ الاتحادات الطلابية فى مصر، وحفل تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع النائب أحمد فتحى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، وورش عمل لمناقشة تطوير الأنشطة الطلابية. كما تضمن البرنامج رحلات ترفيهية وأنشطة رياضية وثقافية لتعزيز التواصل بين الطلاب المشاركين.

وأكد الدمرداش، أن مشاركة طلاب جامعة العريش فى هذا الحدث الكبير ساهمت فى توسيع آفاقهم واكتسابهم تجارب وخبرات جديدة، مشيدًا بحرص وزارة التعليم العالى على دعم الأنشطة الطلابية وربطها بالعملية التعليمية، بما يسهم فى بناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل ومتطلبات المستقبل.







مشاركة

جامعة العريش

حسن الدمرداش

مركز إبداع العريش

كريتيفا العريش

كلية الحاسبات والمعلومات

تدريب وتأهيل الطلاب

سوق العمل الرقمي

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الفصل الدراسي الثاني

الأنشطة الطلابية

المدن الجامعية

قادة الاتحادات الطلابية

اتحاد طلاب الجمهورية

الملتقى القمي للاتحادات الطلابية

شرم الشيخ

رؤية مصر 2030

التنمية المستدامة

وزارة التعليم العالي






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