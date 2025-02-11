خريجو 12 دولة.. جامعة حلوان تنظم حفل تخرج خريجى ماجستير إدارة التعليم الدولى

محمد صبحى

نظّمت جامعة حلوان حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج الماجستير فى إدارة التعليم الدولى INEMA بين جامعة حلوان وجامعة لودفيسبرج للتربية بألمانيا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د. Jörg U. Keßler رئيس جامعة لودفيسبرج للتربية بألمانيا، الدكتور Susan Harris-Hümmert، الدكتورهيثم سويلم مدير مكتب الوافدين، الدكتور Michael Kruger المنسق الألمانى، فريدة محمد هاشم امين الجامعة المساعد وأعضاء هيئة التدريس من الجامعتين.



وتم الحفل تحت إشراف الدكتورة مها ابو حطب مدير البرنامج، والدكتورة نجلاء ضياء منسق البرنامج.

شهد الحفل تخرج الدفعة (12) من البرنامج والتى يآتى طلابها من 12 دولة مختلفة، شملت: مصر، ألمانيا، تونس، لبنان، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أفغانستان، باكستان، قيرغيزستان، بنغلاديش، وهاواى، مما يعكس الطابع الدولى للبرنامج والدور الذى يلعبه فى تعزيز التبادل الثقافى والمعرفى بين الطلاب من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن تنوع الخلفيات الثقافية للطلاب يعزز من تبادل الخبرات والمعرفة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون فى مجال التعليم الدولى، مما يسهم فى تطوير النظم التعليمية على المستوى العالمي. كما أشاد بالدور الفاعل للبرنامج فى إعداد كوادر قادرة على إحداث تأثير إيجابى فى قطاع التعليم.

كما أكد الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن برنامج الماجستير فى إدارة التعليم الدولى يتميّز بدمج الإطار النظرى مع الخبرة العملية والتدريب المكثف، مما يجعله فريدًا مقارنةً بالبرامج الأخرى. كما أعرب عن تقديره لكل من ساهم فى دعم البرنامج، مما ساهم فى تحقيق هذا المستوى من التميز والنجاح.

من جانبه، أشار الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تنظيم هذا الاحتفال يعكس عمق التعاون العلمى والأكاديمى بين مصر وألمانيا، خاصة فى ظل التوسع فى الشراكات البحثية والتعليمية خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن برنامج الماجستير المشترك فى إدارة التعليم الدولى (INEMA) يتيح للطلاب فرصًا واسعة لتبادل الخبرات التعليمية والثقافية، مما يعزز من جودة التعليم العالى ويرسّخ مفاهيم الابتكار والتطوير المستمر.

وفى السياق ذاته، أوضحت الدكتورة مها أبو حطب أن البرنامج يُعد الأول من نوعه فى مصر، حيث يستهدف تأهيل الكفاءات القادرة على تولّى مناصب قيادية فى المنظمات التعليمية، مع تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات متعددة الثقافات فى إدارة التعليم الدولي.

كما أكدت الدكتورة نجلاء ضياء أن البرنامج يمكّن الطلاب من وضع الاستراتيجيات، وتطوير الهياكل التنظيمية، وتنفيذ معايير الجودة، إلى جانب تبنّى الأفكار المبتكرة فى عمليات التعليم الحديثة.

كما تضمنت حفلة التخرج كلمة لـ Lorena Mohr الملحق الثقافى للعلوم بسفارة ألمانيا أشادت فيها بأهمية البرنامج وتفرده على مستوى العالم والدعم الذى تقدمه ألمانيا له خاصة من خلال المنح المقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD).

كما تضمن الحفل كلمة رئيسية منى أيوب مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية بمصر وعضو اللجنة الاستشارية - مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية – وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت فيها على أهمية التعاون مع الجامعة خاصة فى مجالات التعليم الفنى والبحوث وعلى اهتمام الدولة المصرية بإنشاء هذا النموذج من المدارس والذى يربط بين الثقافة المصرية والألمانية.

وألقى كلمة الخريجين رغدة هشام نائب مدير المشروعات بالوكالة الألمانية للتعاون الإنمائى GIZ.

يُذكر أن البرنامج يفتح أبوابه لاستقبال دفعة جديدة، حيث يستمر التقديم للدفعة الخامسة عشرة حتى 15 مارس. ويعد هذا البرنامج فرصة فريدة للراغبين فى الانضمام إلى شبكة عالمية من محترفى التعليم، وتطوير مهاراتهم فى هذا المجال الحيوي.

وجاء الحفل بالتزامن مع الفترة التدريسية للبرنامج للدفعة (13) و الدفعة (14) والتى استمرت من 2 -10 فبراير حيث يتميز البرامج بنظام التعليم المدمج Blended Learning والذى يقوم على مراحل حضور فعلية فى مصر وألمانيا ومراحل حضور اونلاين.

للمزيد من التفاصيل والتقديم، يمكن زيارة الموقع الرسمى للبرنامج قبل انتهاء فترة التسجيل. www.inema-master.com