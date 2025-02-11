حقوق الإنسان: صور المعتقلين الفلسطينيين مؤلمة وتعكس ظروف احتجاز قاسية

كتبت: هند المغربي

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن صور المعتقلين الفلسطينيين الهزيلين المفرج عنهم كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت مؤلمة للغاية، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوضية " إن من المؤلم أن الفلسطينيين المفرج عنهم من الاعتقال الإسرائيلي كشفوا عن تعرضهم لسوء المعاملة وسوء التغذية الحاد، مما يعكس الظروف القاسية التي احتُجزوا فيها. كما أن الطريقة التي تم إطلاق سراحهم بها تثير مخاوف جدية.

وأكدت المفوضية ضرورة أن ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين، بما في ذلك حمايتهم من أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة. وذكّرت جميع أطراف النزاع بأن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة للأشخاص المحميين يُعتبر جرائم حرب "ودعت المفوضية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من تم اعتقالهم تعسفيا.



