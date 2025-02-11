حالة الطقس بكفر الشيخ اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد محافظة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، الموافق 11 فبراير 2025، طقسا مشمسا بمعظم مراكز ومدن المحافظة، حيث تسطع الشمس مع السماء الصافية، مع انخفاض طفيف فى درجة الحرارة الصغرى، ويسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر، ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، بلغت درجة الحرارة العظمى 17 درجة، فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 10 درجات بانخفاض درجة واحدة عن أمس، فيما توقعت هيئة الأرصاد، استمرار تقلبات الطقس.

وأعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمواجهة أي ظروف طارئة فى حالة الطقس، وتفعيل غرفة عمليات المحافظة برئاسة السكرتير العام لمواجهة أي مستجدات أو سقوط أمطار والعمل على كسحها فورا، والرد على استفسارات المواطنين والاستجابة السريعة لها.

وشدد المحافظ على تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وأي تقلبات طارئة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف أولا بأول، والتعامل مع أي ظروف طارئة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، وذلك اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، مشيرة إلى أن حركة الملاحة على البحر الأحمر معتدل : ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر، والبحر المتوسط : معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

ويسود اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.