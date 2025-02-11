جولة لمحافظ الغربية فى قطور لمتابعة ملفات التصالح وتطوير خدمات المواطنين

الغربية محمد طارق

قام اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، على رأسها ملف التصالح فى مخالفات البناء، أعمال النظافة، رفع الإشغالات، ومراقبة الأسواق والمخابز، وذلك فى إطار حرصه على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الإدارى والخدمى داخل المحافظة.

بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجى بمجلس مدينة قطور، حيث تابع سير العمل فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، واستمع إلى عدد من المواطنين للوقوف على مدى تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات. وأكد المحافظ على أهمية تقديم أقصى التسهيلات للمواطنين، وتقليل فترات الانتظار، وتحقيق أعلى درجات الشفافية فى التعامل معهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن المواطنين وضمان حقوقهم القانونية.

كما زار المحافظ إدارات مجلس مدينة قطور، حيث تفقد سير العمل داخل الإدارات المختلفة، ووجّه بضرورة تحسين الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الأداء الإدارى، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين. وأكد على أهمية الالتزام بالانضباط الوظيفى داخل الجهات الحكومية، وضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة دون أى تعقيدات.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ شوارع المدينة والأسواق والمخابز العامة، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون فى ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة على جودة الخبز المدعم داخل المخابز. كما وجّه بتكثيف الحملات التموينية لمواجهة أى محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وفى إطار الاهتمام بالنظافة العامة، تابع اللواء أشرف الجندى أعمال رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وإزالة التعديات على الأرصفة والطريق العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين. كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، مع التأكيد على انتظام منظومة الجمع السكنى، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للأهالي.

وفى ختام جولته، شدد اللواء أشرف الجندى على استمرار الجولات المفاجئة داخل جميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان تحسين مستوى الخدمات، وضبط الأداء الإدارى، وتكثيف جهود التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق العامة، مؤكدًا أن الغربية تعمل على تحقيق نموذج خدمى وإدارى متطور يلبى تطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم فى الدولة.