جهاز الرياضة للقوات المسلحة يستقبل وفدا من المجلس الدولى للرياضة العسكرية

كتب زكى القاضى

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المنظومة الرياضية والمشاركة فى إستضافة كبرى البطولات الرياضية على أرض مصر، إستقبل اللواء أ ح محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة وفد من المجلس الدولى للرياضة العسكرية لمتابعة الإستعدادات النهائية لإستضافة جمهورية مصر العربية بطولة العالم العسكرية للفروسية "مصر 2025" والمقرر إقامتها خلال شهر مايو القادم على ملاعب نادى فروسية القوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوفد بما شاهدوه خلال الزيارة من صروح رياضية متكاملة تم تصميمها وفقاً لأسس ومعايير علمية تضاهى أحدث المنظومات الرياضية فى العالم، مؤكدين أن بطولة العالم العسكرية للفروسية " مصر 2025 " ستكون نسخة فريدة فى النواحى التنافسية والفنية إنعكاساً لما لمسوه من تخطيط متميز للبطولة وإجراءات تنظيمية على أرقى مستوى لإظهار البطولة بالمظهر المشرف