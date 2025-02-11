جنايات جنوب سيناء تقضى بحبس سائق 3 سنوات لترويجه المخدرات

جنوب سيناء _فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور أحمد عبدالحى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، بمعاقبة سائق بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على الركاب والسائحين.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 أغسطس الماضي، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة دهب تفيد بقيام أحد السائقين ويدعى إسلام .ع.م.م.41 سنة، بترويج المواد المخدرة على الركاب والسائحين، والمتهم هارب من عدة أحكام غيابية، وأنه يتواجد بمنطقة العصلة لاتجاره فى المواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات وصدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة بشخصه أو بالسيارة قيادته، وأثناء مرور الجهات الأمنية بدائرة القسم وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ وخاصة المتاجرين بالمواد المخدرة، تبين تواجد المتهم بجوار سوبر ماركت وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 11 لفافة ورقية بيضاء بداخلها مسحوق يشتبه فى كونه لمخدر الهيرويين ومبلغ مالى 1000جنيه وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير محضر برقم 2207 لسنة 2024 جنح دهب، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.

تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 1039لسنة 2024كلى جنوب سيناء، وتم تحديد جلسة النطق بالحكم، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وتحدد لها جلسة اليوم لتقضى المحكمة بحكمها المتقدم.