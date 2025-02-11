جامعة قناة السويس تطلق حملة طبية شاملة لدعم معلمى الإسماعيلية وأسرهم

الإسماعيلية - صبرى غانم

أطلقت جامعة قناة السويس، حملة طبية شاملة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، لتقديم خدمات الكشف والعلاج للمعلمين وذويهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الرعاية الصحية لمختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تعكس التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وجاءت الحملة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه المبادرات بشكل دوري، لضمان وصول الخدمات الطبية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مؤكدة أن الحملة شهدت إقبالًا واسعًا من المعلمين وذويهم، ما يعكس الحاجة الملحة لهذه الخدمات المجانية.

وشملت أعمال الحملة توقيع الكشف الطبي على 285 حالة في مختلف التخصصات، حيث تم الكشف على 70 حالة أنف وأذن، و35 حالة باطنة، و58 حالة طب أسرة، وحالتين في تخصص الجراحة، و23 حالة أسنان، و45 حالة عظام، و48 حالة رمد، بالإضافة إلى 4 حالات أطفال، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين.

وتم تنظيم الحملة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وخالد مطرود، مدير إدارة القوافل، حيث أكدا أن الجامعة مستمرة في تنفيذ هذه الحملات الطبية لخدمة أكبر عدد من المواطنين، وتقديم رعاية صحية متميزة وفق أعلى المعايير الطبية.