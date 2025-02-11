جامعة قناة السويس تحصد المركز الثالث فى تنس الطاولة للجامعات المصرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شاركت جامعة قناة السويس فى المهرجان الرياضى الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذى شهد منافسات قوية فى مختلف الألعاب الرياضية.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذى الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية،

وجاءت مشاركة الجامعة فى مسابقات خماسى قدم طلبة، كرة السلة للطلبة والطالبات، تنس الطاولة للطلبة والطالبات، والكرة الطائرة للطالبات، حيث أظهر طلاب الجامعة أداءً متميزًا وروحًا رياضية عالية.

هذا وهنأ الدكتور ناصر مندور الطلاب المشاركين، معربًا عن فخره بحصول الجامعة على المركز الثالث فى مسابقة تنس الطاولة للطالبات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الجامعة للنشاط الرياضى ودوره فى تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم المتكاملة.

وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى المتميز الذى ظهر به الطلاب فى المنافسات، وحثهم على مواصلة بذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات فى مختلف الفعاليات الرياضية.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم أن الأنشطة الطلابية تلعب دورًا محوريًا فى تعزيز التواصل بين الطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على دعم وتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية مع بداية الفصل الدراسى الثانى، لما لها من أثر إيجابى على تنمية روح الفريق والانتماء لدى الشباب.

وأضاف أن مشاركة الجامعة فى هذا الحدث الرياضى تعكس التزامها بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التفوق الأكاديمى والرياضى على حد سواء.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود شعيب عن سعادته بالمستوى المشرف الذى قدمه طلاب جامعة قناة السويس خلال فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعمها لمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية بما يسهم فى صقل مهارات الطلاب وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تمثل حافزًا قويًا لمزيد من المشاركات والبطولات القادمة، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية قدراتهم فى جميع المجالات.

جاءت مشاركة جامعة قناة السويس فى المهرجان الرياضى الرابع للأسر الطلابية تحت إشراف الدكتور أحمد كمال مستشار النشاط الرياضى وعبد الله عامر، مدير عام رعاية الشباب، و ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية،

حيث حرصت الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والتشجيع لطلابها لضمان تحقيق أداء رياضى متميز يعكس روح التفوق الذى تتميز به جامعة قناة السويس.