تعاون بين مارينا قناة السويس ونادى موناكو لليخوت.. تفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبلت مارينا يخوت هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، برنارد داليساندرى الأمين العام والعضو المنتدب لنادى موناكو لليخوت، يرافقه وفد رفيع المستوى، بحضور مسئولى المارينا وعدد من قيادات الهيئة.



يأتى ذلك فى ضوء حرص مارينا يخوت قناة السويس على تعزيز التواصل مع كافة الجهات الفاعلة فى مجال سياحة اليخوت، ويعد نادى موناكو لليخوت ملتقى دولى يضم ما يزيد عن 2500 عضو من 80 جنسية من المعنيين والفاعلين فى صناعة اليخوت على المستوى العالمي.



شملت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، حيث وقع المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات ممثلا عن مارينا يخوت قناة السويس، فيما وقع عن نادى موناكو لليخوت السيد برنارد داليساندرى الأمين العام والعضو المنتدب لنادى موناكو لليخوت، وذلك بحضور خوسيه ماركو كاسيللينى الرئيس التنفيذى لإدارة مراسى موناكو.

تنص مذكرة التفاهم على التعاون فى مجالات التسويق وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات بين الجانبين، وبمقتضى مذكرة التفاهم تمنح مارينا يخوت قناة السويس عملاء نادى موناكو لليخوت حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لخدمات عبور القناة والتراكى وتخزين اليخوت.



من جانبه، أعرب برنارد داليساندرى الأمين العام والعضو المنتدب لنادى موناكو لليخوت عن سعادته بتواجده فى هيئة قناة السويس فى زيارته الأولى التى مكنته من التعرف عن قرب على حجم الخدمات البحرية واللوجيستية التى تقدمها قناة السويس لعملائها.



وأشاد الأمين العام والعضو المنتدب لنادى موناكو لليخوت بالتصميم العصرى المتميز لمارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية الذى يجمع بين البساطة والفخامة والشمولية بما يحقق كافة احتياجات ومتطلبات رواد المارينا.



كما ثمن جهود قناة السويس فى التوجه نحو توطين صناعة اليخوت بمستوى ومعايير عالمية، متمنيا التوفيق لكافة الخطط الاستراتيجية التى تنتهجها الهيئة.



تضمنت الزيارة،القيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد محاكيات التدريب بأكاديمية التدريب البحرى والمحاكاة التابعة للهيئة، ثم زيارة متحف قناة السويس الوجهة السياحية الأبرز فى محافظة الإسماعيلية.

