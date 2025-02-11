تشكيل حملة رقابية مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق وضمان جودة السلع بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

شكل مجلس مدينة مرسى علم، برئاسة اللواء حازم خليل ورئيس المدينة، حملة رقابية شاركت فيها الإدارة الصحية، إدارة التموين، الصحة البيئية، مفتشي الأغذية، الطب البيطري، بالإضافة إلى شركات الكهرباء والمياه والإدارة الهندسية وإدارة الأزمات، لمراقبة الأسواق وضمان جودة السلع بمرسى علم.

يأتى ذلك بعد بتكليف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتنظيم حملات رقابية مكثفة في مدينة مرسى علم لمراقبة الأسواق وضمان جودة السلع، وتحت إشراف اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم.

ونفذت اللجنة حملات يومية لمراقبة الأسواق، والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة، بالإضافة إلى ضبط المنتجات المجهولة المصدر، والتصدي للمخالفات والإشغالات غير المرخصة، كما تركز الحملات على التأكد من التزام التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح على السلع.

شدد اللواء حازم خليل رئيس المدينة على أهمية تعزيز الرقابة على الأسعار والأسواق، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.