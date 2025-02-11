ترامب: لا يمكننا الانتظار كل سبت لخروج 2 أو 3 من الرهائن من غزة

أحمد علوى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انه "لا يمكننا الانتظار كل سبت لخروج 2 أو 3 من الرهائن من غزة"، ويجب الافراج عن الجميع.

وأضاف ترامب، شاهدنا حالة الرهائن الذين خرجوا السبت الماضي وكانوا في وضع صحي صعب ولا يمكن الانتظار أكثر.

في تصعيد جديد لموقفه من الصراع القائم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استمرار احتجاز الرهائن، مشيرًا إلى أنه سيتخذ موقفًا حاسمًا للضغط على الأطراف المعنية من أجل إنهاء الأزمة.

وأضاف: "يجب أن يعود الرهائن فورًا، وإلا فإن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يُلغى فورًا."

واكد أنه سيدعو إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين بحلول الساعة 12 ظهرًا يوم السبت.