ترامب: سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها

كتب أحمد عبد الرحمن

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته الكاملة فيما يتعلق بالسيطرة على قطاع غزة، موضحا أنه لابد لحماس من إطلاق سراح جميع الرهائن بحلول السبت.

وأضاف "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها"

وحول موقف القوى الإقليمية الرافضة للتهجير، قال ترامب "نقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها".

وأوضح "أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء"

وأوضح الرئيس الأمريكي، على هامش لقائه مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بالبيت الأبيض، أن الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة مؤكدا أنه من الممكن التوصل إلى حل.

وحول ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب "الأمر سينجح"