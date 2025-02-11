اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ترامب: سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 07:38 م
ترامب: سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته الكاملة فيما يتعلق بالسيطرة على قطاع غزة، موضحا أنه لابد لحماس من إطلاق سراح جميع الرهائن بحلول السبت.
 
وأضاف "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها"
 
وحول موقف القوى الإقليمية الرافضة للتهجير، قال ترامب "نقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها".
 
وأوضح "أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء"
 
وأوضح الرئيس الأمريكي، على هامش لقائه مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بالبيت الأبيض، أن الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة مؤكدا أنه من الممكن التوصل إلى حل.
 
وحول ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب "الأمر سينجح"

 







مشاركة

ترامب

غزة

اخبار غزة

قطاع غزة

التهجير

اليوم السابع بلس






الرجوع الى أعلى الصفحة