تحرير 333 مخالفة تموينية بالقليوبية وضبط 2 طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك

القليوبية إبراهيم سالم

أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بيانا عن الفترة من 7 / 2 / 2025 وحتى 10 / 2 / 2025، وذلك استمرارا لتنفيذ تعليمات محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وتوجيهات المهندس حلمى زهرى مدير المديرية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية.

وتشكلت عدة حملات للمديرية والإدارات أسفرت عن تحرير 333 مخالفة للمخابز البلدية والإفرنجية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، بالإضافة إلى الرد على 40 شكوى للمواطنين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتس آب، تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 500 كيلو جرام دواجن صندوق و138 كيلو جرام عجينة كفتة، و162 كيلو بانية دجاج، و100 كيلو لحمة مفرومة، و281 كيلو دهون حيوانية، و25 كيلو سجق، و20 كيلو كبدة مجمدة، و12 شيكارة دقيق مدعم، وتصرف فى 6 شيكارة دقيق بلدى مدعم، و20 شيكارة فول وزن 25 كيلو إجمالى 500 كيلو، و13 باكتة سكر وزن 10 كيلو إجمالى 130 كيلو، و500 كرتونة سيراميك حجم الكرتونة 1.53 متر مربع بإجمالى 765 متر مربع.