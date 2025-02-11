بسبب غياب الطلاب.. استبعاد وإلغاء تكليف 3 مدراء مدارس بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استبعاد وإلغاء تكليف ثلاثة مديرى مدارس وإحالتهم مع الإشراف اليومي للشئون القانونية لتقصيرهم في أداء عملهم ، و يكرم معلم دراسات لتميزه في أداء عمله بإدارة فاقوس التعليمية.

وضمت قائمة المستبعدين مدير مدرسة الفولي للتعليم الأساسي، مدير مدرسة الحلوفي للتعليم الأساسي، مدير مدرسة أبو خُليل للتعليم الأساسي، والمعلمين المتغيبين عن العمل الي الشئون القانونية لتقصرهم وإهمالهم في أداء عملهم وذلك لعدم انضباط سير العمل بمدارسهم وارتفاع نسب غياب الطلاب والمعلمين.



كما حرص وكيل اول الوزارة علي تكريم أحمد عامر محمد معلم دراسات اجتماعية بمدرسة أبو خُليل للتعليم الأساسي لتميزه في أداء عمله، جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة للوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس و تطبيق القرارات الوزارية المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.



وأكد محمد رمضان وكيل اول الوزارة بنه بانه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال أو تقصير في العمل خلال الفترة القادمة.

