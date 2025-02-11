اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 10:01 م
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بدء فاعليات التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع لمراكز الشباب بسوهاج

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:34 م
بدء فاعليات التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع لمراكز الشباب بسوهاج التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع لمراكز الشباب بسوهاج
سوهاج عمرو خلف

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج "الإدارة العامة للشباب"، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة اليوم الثلاثاء، التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع" مراكز الشباب الموسم الخامس بمحافظة سوهاج في الدوري الثقافى والتي أقيمت بقاعة المديرية بمشاركة 70 شابا وفتاة، حيث يقام المهرجان ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية).

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج، بحضور الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والذى أشار إلى أن المهرجان يعد من أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة فى إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها لاكتشاف المواهب الشبابية.
 

 

 







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