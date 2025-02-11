اليوم السابع
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باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية تكشف فوائد تناول البقوليات

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 02:00 ص
باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية تكشف فوائد تناول البقوليات الدكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية
كتبت أسماء نصار

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قالت الدكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن البقوليات من أكثر الأطعمة، استخدامًا على مستوى العالم حيث تعتبر من أهم المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائى، وهى من الأغذية المغذية لصحة الإنسان وسلامة البيئة.

وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد تناول البقوليات:

1- من النباتات الصديقة للتربة حيث أنها تحسن من خواص التربة الزراعية.
2- مفيدة للصحة الإنسان حيث أنها مصدر للبروتين الهام للبناء أنسجة الجسم .
3- مصدر للألياف  الغذائية التى تنظم مستوى السكر بالدم وتعطي شعور بالشبع .
4- لاتحتوى على الكوليسترول .
5- تحتوي على الزنك الداعم للجهاز المناعي.
6- تحتوى على الفوليك أسيد الذى يحمى عضلة القلب والمهم لصحة الجنين.
7- مصدر للطاقه لانها غنيه بالكربوهيدرات.
8- غنيه بمضادات الأكسدة.
9- غذاء هام للرياضين لانها مصدر للطاقه وتدعم نمو العضلات.
10- البقوليات غنيه بالبوتاسيم لذلك تساعد على ضبط ضغط الدم.
11- تحسن من الحالة المزاجية.







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البقوليات

تناول البقوليات

السكر

التربة الزراعية



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