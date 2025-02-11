اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 08:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب ومنطقة بشاير الخير بالإسكندرية اليوم

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 07:00 ص
انطلاق سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب ومنطقة بشاير الخير بالإسكندرية اليوم سوق اليوم الواحد 5
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم، إقامة سوق اليوم الواحد للمزارعين، بمنطقة المنتزة- ميدان محمد نجيب، منطقة بشاير الخير - حى غرب، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساءا وبتخفيضات تصل 30%.


ونستعرض فى السطور التالية، خريطة سوق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندرية:


السبت والأحد :

منطقة شرق- سموحة خلف محطة سيدي جابر (موقف السوبر جيت القديم)

منطقة العجمي- البيطاش بجوار مبني ديوان الحي

حى العامرية أول ، مساكن البوسطة بالعامرية


الإثنين والثلاثاء:

منطقة المنتزة- ميدان محمد نجيب

منطقة بشاير الخير - حى غرب


الأربعاء و الخميس :


منطقة المنتزة- ميدان المندرة

منطقة الجمرك- جراج الشهر العقاري( خلف مكتب مرور التحرير)


الخميس فقط :

منطقة وسط- الباركينج خلف سينما أمير بمحطة الرمل، وسط الإسكندرية

مدينة برج العرب


الجمعة والسبت :

قرية الناصرية بحى العامرية ثان


يأتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية و نشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد ، و تنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين و التجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين


وجاءت فكرة إقامة أسواق  اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة  وعلى مدار أيام الأسبوع ، وفقًا  لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد  محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.

 







مشاركة

الاسكندرية

سوق اليوم الواحد للمزارعين

تموين الاسكندرية

اسعار الخضروات والفاكهة






الرجوع الى أعلى الصفحة