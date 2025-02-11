انطلاق سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب ومنطقة بشاير الخير بالإسكندرية اليوم

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم، إقامة سوق اليوم الواحد للمزارعين، بمنطقة المنتزة- ميدان محمد نجيب، منطقة بشاير الخير - حى غرب، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساءا وبتخفيضات تصل 30%.
ونستعرض فى السطور التالية، خريطة سوق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندرية:
السبت والأحد :
منطقة شرق- سموحة خلف محطة سيدي جابر (موقف السوبر جيت القديم)
منطقة العجمي- البيطاش بجوار مبني ديوان الحي
حى العامرية أول ، مساكن البوسطة بالعامرية
الإثنين والثلاثاء:
منطقة المنتزة- ميدان محمد نجيب
منطقة بشاير الخير - حى غرب
الأربعاء و الخميس :
منطقة المنتزة- ميدان المندرة
منطقة الجمرك- جراج الشهر العقاري( خلف مكتب مرور التحرير)
الخميس فقط :
منطقة وسط- الباركينج خلف سينما أمير بمحطة الرمل، وسط الإسكندرية
مدينة برج العرب
الجمعة والسبت :
قرية الناصرية بحى العامرية ثان
يأتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية و نشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد ، و تنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين و التجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين
وجاءت فكرة إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع ، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.