انطلاق التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الخامس بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

بدأت اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، فعاليات التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع" مراكز الشباب الموسم الخامس في الدوري الثقافي بمحافظة سوهاج، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بسوهاج (الإدارة العامة للشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة.

الفعالية التي أقيمت بقاعة المديرية، شهدت مشاركة 70 شاباً وفتاة، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبإشراف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المهرجان يعد من أضخم الفعاليات التي تستهدف اكتشاف وتنمية مواهب الشباب في مختلف المجالات، في إطار اهتمام الدولة المصرية بمؤسساتها لاكتشاف ودعم المواهب الشبابية، وأُجريت التصفيات التمهيدية في الدوري الثقافي المعلوماتي تحت إشراف لجنة تحكيم مكونة من نخبة من المتخصصين بكلية التربية جامعة سوهاج، الدكتور طلعت محمد أبو عوف، والدكتور محمد عبدالعظيم محمد، والدكتور محمد السيد محمد إسماعيل.

تأتى هذه الفعالية ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتفعيل برامج تنمية الشباب، كما أشرف على تنظيم الحدث الدكتور ياسر السنوسي، وكيل المديرية للشباب، مع متابعة مستمرة من الإدارة العامة للشباب بالمديرية.