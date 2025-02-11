المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم لقاء مع عدد من الشيوخ والعواقل بحلايب وشلاتين

كتب زكى القاضى

تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بإستمرار تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمناطق الحدودية، التقى اللواء أركان حرب أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية عددًا من شيوخ وعواقل وأبناء مدينتى حلايب وشلاتين.

وتناول اللقاء استعراض جهود القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة فى مختلف المجالات بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين.

ونقل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشيوخ وعواقل وأبناء حلايب وشلاتين، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على التواصل الدائم والمستمر مع أبناء المحافظات الحدودية وتقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم.

من جانبهم أشاد شيوخ وعواقل مدينتى حلايب وشلاتين بجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود مصر الجنوبية وجهود أجهزة الدولة فى كافة القطاعات، فضلًا عن إنجاز المشروعات التنموية لخدمة سكان المناطق الحدودية.



حضر اللقاء مسئولى الأجهزة التنفيذية والشعبية بمدينتى حلايب وشلاتين.