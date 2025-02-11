اليوم السابع
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القمر يقترن اليوم بالحشد النجمى خلية النحل.. تفاصيل

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 11:48 ص
القمر يقترن اليوم بالحشد النجمى خلية النحل.. تفاصيل اقتران القمر
كتب محمود راغب

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تشهد سماء مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، اقتران القمر وخلية النحل، فبعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر كما لو كان بدرا مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان.

ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي قرب شروق الشمس .

ومن الجدير بالذكر أن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة،  وهو يظهر كسحابة مجسمة في كوكبة السرطان كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 وتمكن من رؤية 40 نجما فقط ..

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، أن توقيت الظواهر الفلكية ينطبق مع توقيت سماء القاهرة ، وأفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال .

وأشار إلى أن اقتران الاجرام السماوية هو رؤية إحداهما بقرب الأخر في السماء ، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما ، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات، مؤكدا أن الظواهر الليلية ليس لها أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على العين لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا ، كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء .


 







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القمر

خلية النحل

الحشد النجمى

الحشد النجمى خليه النحل

القمر وخليه النحل



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