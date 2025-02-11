الفوانيس تزين أسواق سوهاج استعدادا لشهر رمضان.. والأسعار تبدأ من 25 جنيها

سوهاج - محمود مقبول

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت أسواق ومحلات مدينة سوهاج، في استقبال الزبائن بتنوع كبير من الفوانيس التي تزين المحلات والشوارع مشهد من الفرح والحيوية الذي يعكس تفاعل أبناء المحافظة، مع الاحتفالات السنوية التي تتزامن مع الشهر الفضيل.

وتُعد الفوانيس رمزًا من رموز شهر رمضان المبارك، حيث تضفي أجواءً من البهجة على الأماكن العامة والأسواق، وتُعيد إلى الأذهان ذكريات الطفولة والعادات القديمة في قلب أسواق سوهاج، تزين المحلات بأنواع وأشكال متنوعة من الفوانيس، منها التقليدي المصنوع من المعدن والزجاج، ومنها الفوانيس الحديثة التي تُضاء باللمبات LED، وتأتي بألوان زاهية.

يتراوح حجم الفوانيس المعروضة بين الكبير والصغير، وتتنوع تصميماتها بين الفوانيس التقليدية المميزة، والفوانيس المستوحاة من أشكال مبتكرة، مثل الفوانيس على هيئة مساجد أو أبراج هذه الفوانيس تُعرض بكثرة في شارع القيثارية الرئيسي، فضلاً عن الأسواق الشعبية .

وتشهد الأسواق منذ بداية شهر شعبان حركة شراء ملحوظة، حيث يحرص السكان على تزيين منازلهم ومداخلهم بالفوانيس ويقول أحمد عبد الفتاح، أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق:"الفوانيس أصبحت جزءًا من تقاليد رمضان في سوهاج، وعلى الرغم من تغير شكلها واستخدام التقنيات الحديثة في صناعتها، إلا أن قيمتها الرمزية تبقى ثابتة، وهي تمثل أجواء رمضان بكل ما تحمله من معاني البهجة والسرور."

ويضيف: هذا العام، شهدنا إقبالًا كبيرًا على الفوانيس، خاصة بعد تزايد الوعي بجماليتها وأثرها في تعزيز روح الشهر الفضيل داخل البيوت والمحال كما أن الفوانيس الحديثة تُمثل فرصة للعديد من العائلات لتحديث ديكورات منازلهم بطريقة مبتكرة.

وفي جولة في الأسواق، يقول محمد مصطفى مواطن: قمت بشراء الفوانيس وهي أول شيء أبحث عنه كل عام في شهر رمضان، وإنها تضفي جمالًا خاصًا على ليالي رمضان، وأحب أن أقتني الفوانيس الصغيرة للأطفال، كما أنني أحب شراء الكبيرة لتزيين مدخل المنزل.

وتعتبر الفوانيس أيضًا مصدرًا مهمًا للمكاسب التجارية خلال الشهر المبارك، ولا تقتصر ظاهرة بيع الفوانيس على المحلات التجارية الكبرى، بل يمتد البيع إلى الباعة الجائلين الذين يعرضونها على أرصفة الشوارع والمقاهى، وتتوفر الفوانيس بأسعار مختلفة، حيث تبدأ من الفوانيس الصغيرة التي تتراوح أسعارها بين 25 إلى 100جنيه، بينما تصل أسعار الفوانيس الكبيرة المضيئة إلى مئات الجنيهات، حسب التصميم والحجم.

ويشير أحد تجار الجملة إلى أن هناك إقبالًا خاصًا من قبل العائلات التي تحرص على شراء الفوانيس المضيئة والحديثة، خاصة مع توفر العديد من الأشكال المضيئة ذات التصاميم الجميلة التي يمكن استخدامها في تزيين المنازل أو الأماكن العامة، ويفضل العديد من العملاء الفوانيس المصنوعة يدويًا، التي تضيف لمسة من الفخامة والتميز لمظاهر الاحتفال.

وتتسابق المحلات أيضًا لتقديم عروض متنوعة على الفوانيس، وتحرص بعض المحلات على تنظيم معارض خاصة بمناسبة رمضان، في محاولة لجذب الزبائن بأفضل العروض والأسعار وبجانب الفوانيس، يحرص التجار أيضًا على بيع مستلزمات رمضان الأخرى مثل الزينة والتمور والحلويات التي تضفي رونقًا خاصًا على احتفالات الشهر الكريم.

وتظل الفوانيس من أبرز مظاهر الاستعداد لشهر رمضان الكريم في سوهاج، حيث تُضفي على الشوارع والمنازل أجواءً مليئة بالفرح والبهجة، وتُذكر الجميع بعادات وتقاليد شهر رمضان المبارك، كما أنها تساهم في تعزيز الروح الرمضانية بين الناس.



بدء بيع الفوانيس فى رمضان



فوانيس رمضان فى سوهاج



فوانيس رمضان



فوانيس شهر رمضان فى سوهاج (1)



فوانيس شهر رمضان فى سوهاج (2)