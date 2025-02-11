الطقس فى الإسكندرية غدا.. توقعات بهطول أمطار والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس والمنخفض الجوى وتحذيرات من النوة، ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدا الأربعاء، هطول أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على مناطق متفرقة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل الإسكندرية غدا 18 فى العظمى و11 فى الصغرى، مع طقس غائم جزئيا وسرعة رياح تصل إلى 28كم / الساعة.

ومازالت محافظة الإسكندرية، ترفع حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، للتعامل مع النوة وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أحداث أو أزمات طارئة من خلال مراجعة جاهزية كافة المُعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغييرات المُناخية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح الفريق أحمد خالد، أن إجمالي عدد معدات المحافظة تبلغ 1250 مُعدة هندسية ذات طبيعة خاصة ومركبة مجهزة وناقلة، تتضمن: (مُعدات الصرف الصحي، ومُعدات شركة مياه الشرب، والمُعدات الهندسية للأحياء، ومُعدات شركة الكهرباء، وسيارات الإسعاف).

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن هناك أطقم فنية مُدربة في مختلفة القطاعات على استخدام تلك المُعدات للتعامل الفوري والتدخل السريع بالمناطق المتضررة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ عدة سيناريوهات للتعامل مع نقاط تجمع الأمطار بالمحافظة خلال النوات الماضية.

يأتى ذلك مع تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

• (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.

• (الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175)

• (الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125)