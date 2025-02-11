اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 07:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس العراقى يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الكويت

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 07:00 ص
الرئيس العراقى يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الكويت الرئيس العراقى
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الكويت، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.


وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد، استقبل في العاصمة بغداد، السفير الكويتي لدى العراق حسن محمد الزمان، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.


وأشار الرئيس رشيد إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.


بدوره، أكد السفير الكويتي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى سعي بلاده لتوسيع مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.







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