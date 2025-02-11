الرئيس الأمريكى يستقبل ملك الأردن لدى وصوله إلى البيت الأبيض.. صور

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استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله لدى وصولهما إلى مقر البيت الأبيض.



ومن المقرر أن يلتقي الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.



الملك عبد الله الثانى وولى العهد الأردنى الملك حسين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب



لقاء ترامب والملك عبد الله فى البيت الأبيض



ترامب والملك عبد الله بالبيت الأبيض