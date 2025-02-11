الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لا تتوقف

أنس حبيب

شهد اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي خروقات عديدة منذ بداية الاتفاق الذى دخل حيز التنفيذ في منتصف الشهر الماضى، وكان لجانب دولة الاحتلال نصيب الأسد في تلك الانتهاكات التي تراوحت بين عمليات إطلاق للنار أو إرسال أليات عسكرية إلى مناطق تعتبر أمنة وفقا للاتفاقية.

وأفادت منصات إعلامية مختلفة التوغل المتكرر لآليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال خارج محور فيلادلفيا، خاصة في مناطق مثل تل زعرب، دوار العودة، حى السلام، تل السلطان، والحى السعودى، وهدم أربع منازل خارج المنطقة العازلة.

ودأب طيران الاحتلال على التحليق بشكل يومى رغم اتفاقية وقف إطلاق النار التي حددت بشكل قاطع فترات لمنع ظهور طيران الاحتلال في سماء قطاع غزة، واخترقت طائرات الاحتلال هذا البند من الاتفاقية 105 مرات منذ دخولها حيز التنفيذ في 19 يناير الماضى.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على صيادى القطاع بعد محاولتهم النزول إلى البحر لمزاولة أنشطة الصيد، وارتكبت فعل مماثل خارج المنطقة العازلة 36 مرة مما أدى إلى سقوط 22 شهيد فلسطيني حتى الأن وإصابة حوالى 59.

ويمنع الاحتلال دخول مواد البناء لإعادة ترميم المستشفيات ومقار الدفاع المدنى في القطاع، ويستمر في ترديد التصريحات التي تدعو إلى تهجير مواطني القطاع.