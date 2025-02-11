اليوم السابع
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الخارجية: عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى لبحث الوضع في فلسطين

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 05:07 م
الخارجية: عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى لبحث الوضع في فلسطين وزير الخارجية بدر عبد العاطي
أحمد جمعة

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جرت اتصالات على مدار الأيام الأخيرة بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها السعودية وباكستان وإيران والأردن، وذلك لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.

أكدت وزارة الخارجية أن الاتصالات شهدت توافقا من حيث المبدأ على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها فى القاهرة يوم 27 فبراير، وذلك للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه.







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