اليوم السابع
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الخارجية الروسية: العقوبات الغربية على سوريا لم يعد لها معنى بعد تغيير النظام

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 04:12 م
الخارجية الروسية: العقوبات الغربية على سوريا لم يعد لها معنى بعد تغيير النظام المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ

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قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، إن العقوبات الغربية ضد سوريا فقدت كل معنى لها بعد تغيير السلطة في البلاد، حتى في ظل ما وصفه بـ"المنطق المشوه لدى مبادريها" مشيرا إلى موسكو تدعو إلى رفع جميع القيود.

وقال نائب وزير الخارجية -حسبما نقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية اليوم /الثلاثاء/-: "نعتقد أنه حتى لو نظرنا إلى الوضع في سوريا من خلال عدسة المنطق المشوه للغرب، فبعد التغييرات الجذرية هناك، فإن استمرار الضغط على دمشق بفرض العقوبات قد فقد أي معنى".

واختتم نائب وزير الخارجية تصريحاته قائلا إن موسكو تعتبر القرارات التي اتخذتها عدة دول لتخفيف بعض التدابير التقييدية التي فرضتها سابقا على سوريا "خطوة في الاتجاه الصحيح".







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المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط

العقوبات الغربية ضد سوريا

سوريا



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